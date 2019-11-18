Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли

Додано: Нед 16 лют, 2020 17:00

Самые экономичные - это котлы с медным теплообменником. Но они с циркуляционными насосами и электроавтоматикой, а что у нас творится с подачей электроэнергии, особенно в селах, общеизвестно : то низкое напряжение, то его совсем нет, то скачок. Вот и приходится ставить энергонезависимые напольные с чугунными и стальными теплообменниками, но с не очень высоким КПД.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.