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Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:09
Если за счёт Государства пусть установить мне котёл я не против. Но за свои я , не буду. Мне и первый котел очень дорого и тяжело обошёлся.
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koskamaucaa
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Додано: Нед 16 лют, 2020 17:00
Самые экономичные - это котлы с медным теплообменником. Но они с циркуляционными насосами и электроавтоматикой, а что у нас творится с подачей электроэнергии, особенно в селах, общеизвестно : то низкое напряжение, то его совсем нет, то скачок. Вот и приходится ставить энергонезависимые напольные с чугунными и стальными теплообменниками, но с не очень высоким КПД.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:29
warlamp написав:
Самые экономичные - это котлы с медным теплообменником. Но они с циркуляционными насосами и электроавтоматикой, а что у нас творится с подачей электроэнергии, особенно в селах, общеизвестно : то низкое напряжение, то его совсем нет, то скачок. Вот и приходится ставить энергонезависимые напольные с чугунными и стальными теплообменниками, но с не очень высоким КПД.
А стабилизатор поставить (не говоря уже про ИБП) -- слишком просто/не интересно?
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_hunter
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:33
ИБП - на несколько часов. А от релейного стабилизатора через год вреда больше, чем без него.
Гончарука - у відставку!
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zloy_ukr
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:51
zloy_ukr написав:
ИБП - на несколько часов. А от релейного стабилизатора через год вреда больше, чем без него.
Какой аккум подлючен -- столько и будет.
Это про "одношаговый"? -- тогда возможно. Но давно уже "твердотельные" выпускаются -- на любую присоединенную мощность.
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_hunter
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:46
Sam17a написав:ruvex
Да, но он продолжается и темпы не то, что бы снизились,а усилились.
И да, разница есть за кого. Население сделало свой выбор и теперь нечего ныть - кушайТе.
Свежо предание да верится с трудом.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:53
_hunter написав: warlamp написав:
Самые экономичные - это котлы с медным теплообменником. Но они с циркуляционными насосами и электроавтоматикой, а что у нас творится с подачей электроэнергии, особенно в селах, общеизвестно : то низкое напряжение, то его совсем нет, то скачок. Вот и приходится ставить энергонезависимые напольные с чугунными и стальными теплообменниками, но с не очень высоким КПД.
А стабилизатор поставить (не говоря уже про ИБП) -- слишком просто/не интересно?
У нас то очистка трассы, то замена столбов, то проводов. Отрубают с 8 до 18. Раньше были веерные отключения, гарантии нет, что не повторятся в будущем.
Держать батарею аккумуляторов на кухне возле котла как-то не эстетично.
Я выкинул свой двухконтурный котёл Бош, и поставил колонку Бош на двух батарейках и энергонезависимый чугунный котёл Росс-И с полным итальянским фаршем.
Потерял 3% КПД на отоплении и не жалею - зато я нэзалэжный! Летом даже экономлю при нагреве воды, т.к. запальник колонки не горит постоянно.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Вів 18 лют, 2020 09:07
Повна брехня! Ніякі ті котли не економічні ( хіба що твердопаливні за умови,що ви живете під лісом)!
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innakarpovec8
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:30
warlamp написав: _hunter написав: warlamp написав:
Самые экономичные - это котлы с медным теплообменником. Но они с циркуляционными насосами и электроавтоматикой, а что у нас творится с подачей электроэнергии, особенно в селах, общеизвестно : то низкое напряжение, то его совсем нет, то скачок. Вот и приходится ставить энергонезависимые напольные с чугунными и стальными теплообменниками, но с не очень высоким КПД.
А стабилизатор поставить (не говоря уже про ИБП) -- слишком просто/не интересно?
У нас то очистка трассы, то замена столбов, то проводов. Отрубают с 8 до 18. Раньше были веерные отключения, гарантии нет, что не повторятся в будущем.
Держать батарею аккумуляторов на кухне возле котла как-то не эстетично.
Я выкинул свой двухконтурный котёл Бош, и поставил колонку Бош на двух батарейках и энергонезависимый чугунный котёл Росс-И с полным итальянским фаршем.
Потерял 3% КПД на отоплении и не жалею - зато я нэзалэжный! Летом даже экономлю при нагреве воды, т.к. запальник колонки не горит постоянно.
Странно как-то: циркуляционный насос от тех же "двух батареек" питается? Экономия по сравнению с чем? -- запальник и так не горит постоянно.
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_hunter
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:39
_hunter
Пора бы знать, что циркуляционного насоса в колонке нет. Батарейка , при открытии крана, только автоматично розжигает запальник и питает пару секунд электромагнит газового клапана до полного прогрева термопары.
На двухконтурном котле (котёл+колонка) запальник горит постоянно.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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