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Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:31
warlamp написав:_hunter
Пора бы знать, что циркуляционного насоса в колонке нет. Батарейка , при открытии крана, только автоматично розжигает запальник и питает пару секунд электромагнит газового клапана до полного прогрева термопары.
На двухконтурном котле (котёл+колонка) запальник горит постоянно.
>>> и энергонезависимый чугунный котёл
-- этот котел от чего питается? -- от "святого духа"?..
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_hunter
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