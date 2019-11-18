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Отримувачам субсидій пропонують
встановити нові газові котли

Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:31

  warlamp написав:_hunter
Пора бы знать, что циркуляционного насоса в колонке нет. Батарейка , при открытии крана, только автоматично розжигает запальник и питает пару секунд электромагнит газового клапана до полного прогрева термопары.
На двухконтурном котле (котёл+колонка) запальник горит постоянно.

>>> и энергонезависимый чугунный котёл
-- этот котел от чего питается? -- от "святого духа"?..
_hunter
 
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