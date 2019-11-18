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Отримувачам субсидій пропонують встановити нові газові котли
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:31
warlamp написав:_hunter
Пора бы знать, что циркуляционного насоса в колонке нет. Батарейка , при открытии крана, только автоматично розжигает запальник и питает пару секунд электромагнит газового клапана до полного прогрева термопары.
На двухконтурном котле (котёл+колонка) запальник горит постоянно.
>>> и энергонезависимый чугунный котёл
-- этот котел от чего питается? -- от "святого духа"?..
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_hunter
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:06
_hunter написав: warlamp написав:_hunter
Пора бы знать, что циркуляционного насоса в колонке нет. Батарейка , при открытии крана, только автоматично розжигает запальник и питает пару секунд электромагнит газового клапана до полного прогрева термопары.
На двухконтурном котле (котёл+колонка) запальник горит постоянно.
>>> и энергонезависимый чугунный котёл
-- этот котел от чего питается? -- от "святого духа"?..
Энергонезависимый - это значит, что в нём нет насоса, работает за счёт гравитации и ЭДС, возникающей на термопаре.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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