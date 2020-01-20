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ТОП-5 економних
бензинових автомобілів

ТОП-5 економних бензинових автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:10

ТОП-5 економних бензинових автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Для багатьох українських автомобілістів важливо, щоб автомобіль витрачав мало пального.

Дивися повний текст ТОП-5 економних бензинових автомобілів.
R2
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Вот только ни одно из указанных авто в салонах официальных дилеров не стоит!!! Печалька однако...
Radon
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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