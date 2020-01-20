Для багатьох українських автомобілістів важливо, щоб автомобіль витрачав мало пального.
Дивися повний текст ТОП-5 економних бензинових автомобілів.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 11:10
ТОП-5 економних бензинових автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-5 економних бензинових автомобілів.
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:10
Вот только ни одно из указанных авто в салонах официальных дилеров не стоит!!! Печалька однако...
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