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Українці оцінили своє матеріальне
становище (опитування)

Українці оцінили своє матеріальне становище (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:21

Українці оцінили своє матеріальне становище (опитування)

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R2
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