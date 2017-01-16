|
|
Українці оцінили своє матеріальне становище (опитування)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 лют, 2020 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати соцопитування.
Дивися повний текст Українці оцінили своє матеріальне становище (опитування)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93498
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|199
|
Чет 13 лют, 2020 08:52
NKS
|
|3
|222
|
|
|8
|1866
|