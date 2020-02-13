Про це свідчать результати соцопитування.
Дивися повний текст Українці оцінили своє матеріальне становище (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 лют, 2020 12:21
Українці оцінили своє матеріальне становище (опитування)
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Дивися повний текст Українці оцінили своє матеріальне становище (опитування).
Додано: Нед 16 лют, 2020 10:13
как и любой опрос
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