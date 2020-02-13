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Українці оцінили своє матеріальне
становище (опитування)

Українці оцінили своє матеріальне становище (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:21

Українці оцінили своє матеріальне становище (опитування)

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R2
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Ниочем чушь заказная!!!
tofickk
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:13

как и любой опрос
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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