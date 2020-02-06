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Аліменти на дітей
зростуть (інфографіка)

Аліменти на дітей зростуть (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:40

Аліменти на дітей зростуть (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики в Facebook.

Дивися повний текст Аліменти на дітей зростуть (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:40

держслужбовця можуть звільнити з роботи.

Якщо людину звільнити з роботи, це дуже допоможе їй заробляти гроші щоби сплатити аліменти? Маразм. Цю новину треба було опублікувати вчора, у День святого Валентина. Можливо тоді аленяки, які штурмують квіткові кіоски і ювелірки для своїх принцесок, трохи включать мізки.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:31

  NetSerpent написав:
держслужбовця можуть звільнити з роботи.

Якщо людину звільнити з роботи, це дуже допоможе їй заробляти гроші щоби сплатити аліменти? Маразм. Цю новину треба було опублікувати вчора, у День святого Валентина. Можливо тоді аленяки, які штурмують квіткові кіоски і ювелірки для своїх принцесок, трохи включать мізки.

Причем тут принцесски к детям?
Президент надо пользоваться.
А если уж принцесса залетела, то виновного надо искать в зеркале в первую очередь, а не в принцессе.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:23

Новость высосали из пальца. Минимальный размер алиментов составляет половину прожиточного минимума, который раз в несколько месяцев немного повышают.

Мин. алименты на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
с 1 января составляют 1109 грн;
с 1 июля – 1159 грн;
с 1 декабря – 1197,5 грн.
phantom_systems
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