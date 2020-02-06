Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики в Facebook.
Дивися повний текст Аліменти на дітей зростуть (інфографіка).
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Додано: Суб 15 лют, 2020 14:40
Аліменти на дітей зростуть (інфографіка)
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Дивися повний текст Аліменти на дітей зростуть (інфографіка).
Додано: Суб 15 лют, 2020 14:40
Якщо людину звільнити з роботи, це дуже допоможе їй заробляти гроші щоби сплатити аліменти? Маразм. Цю новину треба було опублікувати вчора, у День святого Валентина. Можливо тоді аленяки, які штурмують квіткові кіоски і ювелірки для своїх принцесок, трохи включать мізки.
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:31
Причем тут принцесски к детям?
Президент надо пользоваться.
А если уж принцесса залетела, то виновного надо искать в зеркале в первую очередь, а не в принцессе.
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:23
Новость высосали из пальца. Минимальный размер алиментов составляет половину прожиточного минимума, который раз в несколько месяцев немного повышают.
Мин. алименты на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
с 1 января составляют 1109 грн;
с 1 июля – 1159 грн;
с 1 декабря – 1197,5 грн.
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