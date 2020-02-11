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У НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 лют, 2020 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Для відновлення масштабного кредитування бізнесу і іпотеки необхідно посилити захист прав кредиторів, реформувати судову систему і збільшувати кількість прозорих і якісних позичальників.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та іпотеки
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Додано: Нед 16 лют, 2020 10:12
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