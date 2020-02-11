RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ розповіли, що заважає
відновленню кредитування та...

У НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:09

У НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та...

Пропонуємо до обговорення:
Для відновлення масштабного кредитування бізнесу і іпотеки необхідно посилити захист прав кредиторів, реформувати судову систему і збільшувати кількість прозорих і якісних позичальників.

Дивися повний текст У НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та іпотеки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93500
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:12

Плохому танцору все время что-то мешает!
baksheevbogdan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%
R2 » Сер 12 лют, 2020 16:40
9 516
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 22:52
malchinko_vitaliy
У Кабміні розповіли, коли українці отримають...
R2 » Вів 11 лют, 2020 09:01
3 227
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 12:19
RomanTik
У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники...
R2 » П'ят 07 лют, 2020 03:12
2 236
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 14:18
awant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (330)
16.02.2020 10:48
Рынок ОВГЗ (1385)
16.02.2020 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.