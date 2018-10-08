Тільки 6% українців готові працювати в Польщі на мінімальній ставці.
Дивися повний текст Скільки заробляють українці в Польщі, і що впливає на ставку.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:53
Скільки заробляють українці в Польщі, і що впливає на ставку
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Дивися повний текст Скільки заробляють українці в Польщі, і що впливає на ставку.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:53
В среднем в Польще зарабатывают 1200 ... 1500 $.
Гончарука - у відставку!
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