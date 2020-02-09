RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсія знецінюється: названо
мінус української системи

Пенсія знецінюється: названо мінус української системи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:45

Пенсія знецінюється: названо мінус української системи

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Тетяна Сальникова.

Дивися повний текст Пенсія знецінюється: названо мінус української системи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...
R2 » Нед 09 лют, 2020 13:26
4 534
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 06:23
finuser347
Нефьодов назвав три найбільші напрямки української...
R2 » П'ят 07 лют, 2020 10:25
2 217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 20:04
Tamagoch
Названо розрахункову вартість гектара землі в Україні
R2 » Сер 05 лют, 2020 05:42
6 699
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 19:58
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (326)
15.02.2020 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.