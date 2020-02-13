Рівень індексу щастя в Україні збільшився та досягнув позначки – 33%.
Дивися повний текст Українці за останні роки стали значно щасливішими – дослідження.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 23:59
Українці за останні роки стали значно щасливішими –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці за останні роки стали значно щасливішими – дослідження.
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:59
В статті забули вказати, що Україна зназодиться на 40 місці з 46 країн світу, де проводилося опитування. Так що щастя багато не буває.
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:02
Re: Українці за останні роки стали значно щасливішими –...
Это статистика только за треть уехавших, остальные в процессе получения этого статуса.
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