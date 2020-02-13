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Українці за останні роки
стали значно щасливішими –...

Українці за останні роки стали значно щасливішими –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:59

Українці за останні роки стали значно щасливішими –...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень індексу щастя в Україні збільшився та досягнув позначки – 33%.

Дивися повний текст Українці за останні роки стали значно щасливішими – дослідження.
R2
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В статті забули вказати, що Україна зназодиться на 40 місці з 46 країн світу, де проводилося опитування. Так що щастя багато не буває.
using40
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:02

Re: Українці за останні роки стали значно щасливішими –...

Это статистика только за треть уехавших, остальные в процессе получения этого статуса.
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