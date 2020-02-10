Залучення інвестицій в країну дозволить збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати українцям.
Дивися повний текст Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 10:56
Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати.
Додано: Нед 16 лют, 2020 10:56
topic232701.html
смотрим мой комментарий.... этот видимо только в себя пришел после столкновения...
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