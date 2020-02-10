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Милованов розповів як збільшити
кількість робочих місць...

Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:56

Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць...

Пропонуємо до обговорення:
Залучення інвестицій в країну дозволить збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати українцям.

Дивися повний текст Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати.
R2
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Ещё один Манилов - мечтатель...
fedorukoleksandr63
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:20

Пока наблюдаем, как такие как Милованов поднимают зарплаты себе: за счет бюджета (т.е. украинского народа), накручиванием премий. Остальным такое не светит.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:57

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Залучення інвестицій в країну дозволить збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати українцям.

Дивися повний текст Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати.


Если вкратце, то статья сводится к тому, что для того, чтобы украинцы лучше жили, нужно, что Украине дали больше денег
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:42

А что ещё может сказать "фахівець" сразу по трём направлениям?По тому так и живём-нет профессионалов своего дела.
sena_2008atp
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