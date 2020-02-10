Залучення інвестицій в країну дозволить збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати українцям.
Дивися повний текст Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 лют, 2020 10:56
Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць та підняти зарплати.
Додано: Нед 16 лют, 2020 12:20
Пока наблюдаем, как такие как Милованов поднимают зарплаты себе: за счет бюджета (т.е. украинского народа), накручиванием премий. Остальным такое не светит.
Гончарука - у відставку!
Додано: Нед 16 лют, 2020 13:57
Если вкратце, то статья сводится к тому, что для того, чтобы украинцы лучше жили, нужно, что Украине дали больше денег
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:42
А что ещё может сказать "фахівець" сразу по трём направлениям?По тому так и живём-нет профессионалов своего дела.
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:57
Re: Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць.
Створюють робочі місця і вирішують питання підняття зарплат конкретні підприємці і Держава, а не інвестиції. Але Державі вигідніше отримати інвестиції. Їх можна відразу оприбуткувати, а дарителів на...
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:05
Чинуша. Для привлечения инвестиций нужно создать условия. И где же они?
|