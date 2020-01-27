RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФГВФО роз'яснив порядок
отримання вкладу з...

ФГВФО роз'яснив порядок отримання вкладу з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:14

ФГВФО роз'яснив порядок отримання вкладу з...

Пропонуємо до обговорення:
Вкладнику необхідно звернутися до будь-якого відділення одного з банків-агентів Фонду з паспортом та ІПН і отримати свої кошти

Дивися повний текст ФГВФО роз'яснив порядок отримання вкладу з банку-банкрута (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:14

А зачем он сейчас дал разъяснение ? Что какой-то банчок скоро на выход ? )
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 26.02.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Luk_v, MSN [Bot], zloy_ukr і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ФГВФО і Бахматюк відновили переговори про...
R2 » П'ят 31 січ, 2020 21:44
1 194
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 10:56
LutsMan
ФГВФО звернеться до правоохоронних органів щодо...
R2 » Пон 27 січ, 2020 21:57
1 223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 21:57
bklochok
В Пенсійному фонді розповіли про всі варіанти отримання...
R2 » П'ят 24 січ, 2020 02:57
1 415
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 02:57
diablist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (330)
16.02.2020 10:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.