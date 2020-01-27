Вкладнику необхідно звернутися до будь-якого відділення одного з банків-агентів Фонду з паспортом та ІПН і отримати свої кошти
Дивися повний текст ФГВФО роз'яснив порядок отримання вкладу з банку-банкрута (інфографіка).
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Додано: Нед 16 лют, 2020 12:14
ФГВФО роз'яснив порядок отримання вкладу з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО роз'яснив порядок отримання вкладу з банку-банкрута (інфографіка).
Додано: Нед 16 лют, 2020 12:14
А зачем он сейчас дал разъяснение ? Что какой-то банчок скоро на выход ? )
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