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Блокчейн-платформа Telegram може перетворитися на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 лют, 2020 13:28
Пропонуємо до обговорення:
На порталі TON вже є інструкція по компіляції шлюзу і створення сайту всередині децентралізованої мережі.
Дивися повний текст Блокчейн-платформа Telegram може перетворитися на підпільний інтернет
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