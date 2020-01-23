Польща розробляє нову міграційну політику. Вона може вплинути на працевлаштування українських заробітчан.
Дивися повний текст Польща змінює міграційну політику: наслідки для українських заробітчан.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:17
Польща змінює міграційну політику: наслідки для...
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Дивися повний текст Польща змінює міграційну політику: наслідки для українських заробітчан.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:18
Как только "заробитчане" начнут возвращаться в Украину, значит пора готовится к кризису... У нас.. А потом у них..
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