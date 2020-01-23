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Польща змінює міграційну
політику: наслідки для...

Польща змінює міграційну політику: наслідки для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:17

Польща змінює міграційну політику: наслідки для...

Пропонуємо до обговорення:
Польща розробляє нову міграційну політику. Вона може вплинути на працевлаштування українських заробітчан.

Дивися повний текст Польща змінює міграційну політику: наслідки для українських заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:18

Как только "заробитчане" начнут возвращаться в Украину, значит пора готовится к кризису... У нас.. А потом у них..
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:15

От украинцев их экономический рост не упадет сильно, а по статистике, лишь на 0.7-0.8% из 4.5% экономического роста
alex_gudkow
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:33

"Заробитчане" не станут возвращаются в Украину. Полякам нужны украинцы.
xdrzaqxsw
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:42

Кризис в Украине с какого это испуга заробитчане вернутся в Украину наоборот из за спада в Украине промышленности люди из Украины уедут на заработки .Загранпаспорт не проблема .При первой возможности уезжают .Лично знаю таких.Мой сын собирается у его друга там родственники.Я думаю за год ещё пол миллиона украинцев уедет на заработки.
korkor12232
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:17

Не очень охотно они натурализируют украинцев, а значит это для них трудовое"мясо"!
olegpm16
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