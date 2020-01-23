Польща розробляє нову міграційну політику. Вона може вплинути на працевлаштування українських заробітчан.
Дивися повний текст Польща змінює міграційну політику: наслідки для українських заробітчан.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:17
Польща змінює міграційну політику: наслідки для...
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Дивися повний текст Польща змінює міграційну політику: наслідки для українських заробітчан.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:18
Как только "заробитчане" начнут возвращаться в Украину, значит пора готовится к кризису... У нас.. А потом у них..
Додано: Нед 16 лют, 2020 22:15
От украинцев их экономический рост не упадет сильно, а по статистике, лишь на 0.7-0.8% из 4.5% экономического роста
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:33
"Заробитчане" не станут возвращаются в Украину. Полякам нужны украинцы.
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:42
Кризис в Украине с какого это испуга заробитчане вернутся в Украину наоборот из за спада в Украине промышленности люди из Украины уедут на заработки .Загранпаспорт не проблема .При первой возможности уезжают .Лично знаю таких.Мой сын собирается у его друга там родственники.Я думаю за год ещё пол миллиона украинцев уедет на заработки.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:17
Не очень охотно они натурализируют украинцев, а значит это для них трудовое"мясо"!
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:23
Чушь пишут заробитчане уже покидают Польшу мигрируют в Чехию и Германию!
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