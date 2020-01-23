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Польща змінює міграційну
політику: наслідки для...

Польща змінює міграційну політику: наслідки для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:11

Украина даёт им 2 миллиарда оборота.
Пора в нормальную страну. В Германии в 4 раза больше зарплата! В 4!!
pro100product
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:44

Может наконец то начнут свою экономику поднимать,а не пшецкую
vahinpahan
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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