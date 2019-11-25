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Портрет українського "заробітчанина":
освіта, вік, регіони

Портрет українського "заробітчанина": освіта, вік, регіони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:10

Портрет українського "заробітчанина": освіта, вік, регіони

Пропонуємо до обговорення:
За даними останніх років, 69% українських трудових мігрантів були із заходу України, 70% - чоловіками, а 33% з усіх - мали вищу освіту.

Дивися повний текст Портрет українського \"заробітчанина\": освіта, вік, регіони.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:10

Если коротко: мужчины (70%), с сёл или городов западной Украины (69%), в основном без высшего образования (67%) и часто старше 35 лет (59%)
uaprofi
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