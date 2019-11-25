За даними останніх років, 69% українських трудових мігрантів були із заходу України, 70% - чоловіками, а 33% з усіх - мали вищу освіту.
Дивися повний текст Портрет українського \"заробітчанина\": освіта, вік, регіони.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:10
Портрет українського "заробітчанина": освіта, вік, регіони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Портрет українського \"заробітчанина\": освіта, вік, регіони.
Додано: Нед 16 лют, 2020 22:10
Если коротко: мужчины (70%), с сёл или городов западной Украины (69%), в основном без высшего образования (67%) и часто старше 35 лет (59%)
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