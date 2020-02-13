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СБУ викрила "Укрзалізницю"
в розтраті 600 тисяч...

СБУ викрила "Укрзалізницю" в розтраті 600 тисяч...
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:25

СБУ викрила "Укрзалізницю" в розтраті 600 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки викрила схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця".

Дивися повний текст СБУ викрила \"Укрзалізницю\" в розтраті 600 тисяч державних коштів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:26

Ой какой кошмар....600т. Тут один очкастый член набсовета УЗ в месяц растрачивает госсредств 500т......на з/п. А он там не один такой красавец.
lov2108
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