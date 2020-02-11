Медична страховка буде покривати те, що не увійшло в гарантований державою обсяг безоплатної медичної допомоги.
Дивися повний текст У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:05
У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина.
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:49
Страховую медицину нужно было уже вводить лет 10 тому назад. Сейчас уже и медицины практчески нет.
"Необхідною умовою для запуску страхової медицини нардеп вважає також виведення зарплат українців з тіні." - то есть никогда.
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