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"Київпастранс" підозрюють у
розкраданні понад 200 мільйонів

"Київпастранс" підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:13

"Київпастранс" підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура розслідує привласнення державних коштів в особливо великих розмірах співробітниками "Київпастрансу".

Дивися повний текст \"Київпастранс\" підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:13

Дело пахнет подорожанием проезда.
Наверно опять не выгодно. Красть нечего.
p_a_l
 
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