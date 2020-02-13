Прокуратура розслідує привласнення державних коштів в особливо великих розмірах співробітниками "Київпастрансу".
Дивися повний текст \"Київпастранс\" підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:13
"Київпастранс" підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київпастранс\" підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:13
Дело пахнет подорожанием проезда.
Наверно опять не выгодно. Красть нечего.
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:08
Везде зрада. Хоть одна одна журналюга в сути разобралась? Я понимаю, если деньги выделены, а работы не сделаны. Хоть кто-то проверял сделаны ли работы?
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:09
Раньше больше воровали и никого не наказали, ничего не вернули. За старое вспомнить с конфискацией и на весь автопарк обновить хватит
|