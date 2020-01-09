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НБУ дав оцінку поточному
курсу гривні до долара

НБУ дав оцінку поточному курсу гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:51

НБУ дав оцінку поточному курсу гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Поточний курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці.

Дивися повний текст НБУ дав оцінку поточному курсу гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:51

Трындеж НБУ, экономика Украины получается отвязана от мира, все политологи не видят Укрепления гривны, МВФ не заходит из за сильной гривны, цены растут а гривна самая крепкая валюта в мире нонсенс... Все в один голос твердят минимальное значение гривны на данный момент 27 за доллар все остальное качели НБУ для зарабатывания на ОВГЗ искусственно заниженный курс ударил по промышленности которая остановилась , дефицит бюджета невыплаты в секторах экономики , Страна занята Рулеткой ОВГЗ чем больше ставки тем больше проиграш вот и вся экономика Украины , Сам Гончаренко сказал что Зе и он сам в экономике не смыслит ничего , вот из за этого ВВП и падает до 1,5%, я даже не знаю какая вігода нагребать ОВГЗ еси украина по внешним и внутренним долгам имеет на этот год 400 миллиардов гривень запахнет Дефолтом очень скоро вот вам весь ОВГЗ и давление курса вниз при том что доллар по миру вырос к 1,1 с Евро и скоро сравняется но Гривна сильнее )))
НБУ искусственно мылит глаза всем но результаты впереди хоть бы не 50 за бакс
Дифицит бюджета 14 миллиардов
Выплаты Февраля 28 миллиардов
Выплаты Марта 36 миллиардов
До конца года общая 400 миллиардов Гривна укрепляется НБУ Шулер в казино ...
macho070707
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:36

мисліть глобальніше і позитивніше
vitaliygoodlife
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