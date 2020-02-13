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Якою має бути зарплата, щоб
українці не їхали на...

Якою має бути зарплата, щоб українці не їхали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:53

Якою має бути зарплата, щоб українці не їхали на...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року, найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі - $3,8 млрд. На другому місці Чехія - $1,1 млрд. З Росії заробітчани переслали $1 млрд, зі США - $0,98 млрд, Великобританії - $0,6 млрд.

Дивися повний текст Якою має бути зарплата, щоб українці не їхали на заробітки - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:53

В принципі, якщо чиста мінімалка в країні буде 8 000грн (це по цінам на сьогодні). То так, багато народу декілька разів подумає перед тим як їхати до Польщі. Але відразу відгукнуться на пропозиції з Німеччини, Британії, США, Канади.
jeugen
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