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Гончарук: Уряд прораховує
вплив коронавірусу на...

Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:44

Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів уже почав прораховувати, яким чином пандемія коронавірусу може вплинути на вітчизняну економіку.

Дивися повний текст Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:45

думаю, нам всем звезда... хотелось бы пережить эту жесть, но в чудеса не верю... просто интересно как будет выглядеть мир после - как Fallout или как Mad Max ))
Tamagoch
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