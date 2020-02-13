Кабінет Міністрів уже почав прораховувати, яким чином пандемія коронавірусу може вплинути на вітчизняну економіку.
Дивися повний текст Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку України.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:44
Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку України.
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:45
думаю, нам всем звезда... хотелось бы пережить эту жесть, но в чудеса не верю... просто интересно как будет выглядеть мир после - как Fallout или как Mad Max ))
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:20
лишь бы не как в "Противостоянии" Стивена Кинга (если не читали - рекомендую).
А если серьезно, то в мире уже случались эпидемии гриппа со смертностью и покруче (кстати не так и давно - в начале 20 века), но ничего - человечество выжило.
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