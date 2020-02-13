Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...

Додано: Пон 17 лют, 2020 19:01

Вы готовы вернуться на 30-40 лет назад?

Если погибнет 5% мирового населения, последствия будут - 7-10 лет в технологическом и экономическом развитии. (оттолкнитесь от того что в Украине инфраструктура изношена на 60-80%, посмотрите на дороги, теплосети и водопровод, газопровод, электросети, на ржавую арматуру в старых хрущевках) и представьте что на это забьют на 10 лет. Потому что будет не до Украины.

А если смертность будет выше?

Проблема китайского вируса не в том что он не излечим, нет достаточного количества аппаратуры для экстракорпоральной оксигинации, скрытый инкубационный период, заразность в инкубационном периоде, не стойкий иммунитет.

Вопрос только когда накроет весь остальной мир..

Посмотрите на меры безопасности в Китае и на пароход где 3500 человек заражают друг друга, уже заразились 450 чел. Выйти с него можно только на носилках..

Как будет выглядеть карантин в Киеве я не представляю... Кого, как и чем будут лечить? Запишитесьна приём к врачу, очередь сейчас 2 недели.. Ходили за справочкой , знаем! Или вы думаете что ЗЁ и КО вам больницу за 2 недели построят?

Каждый пусть себе сам ответит...