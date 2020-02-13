Кабінет Міністрів уже почав прораховувати, яким чином пандемія коронавірусу може вплинути на вітчизняну економіку.
Дивися повний текст Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку України.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:44
Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку України.
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:45
думаю, нам всем звезда... хотелось бы пережить эту жесть, но в чудеса не верю... просто интересно как будет выглядеть мир после - как Fallout или как Mad Max ))
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:20
лишь бы не как в "Противостоянии" Стивена Кинга (если не читали - рекомендую).
А если серьезно, то в мире уже случались эпидемии гриппа со смертностью и покруче (кстати не так и давно - в начале 20 века), но ничего - человечество выжило.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:01
Вы готовы вернуться на 30-40 лет назад?
Если погибнет 5% мирового населения, последствия будут - 7-10 лет в технологическом и экономическом развитии. (оттолкнитесь от того что в Украине инфраструктура изношена на 60-80%, посмотрите на дороги, теплосети и водопровод, газопровод, электросети, на ржавую арматуру в старых хрущевках) и представьте что на это забьют на 10 лет. Потому что будет не до Украины.
А если смертность будет выше?
Проблема китайского вируса не в том что он не излечим, нет достаточного количества аппаратуры для экстракорпоральной оксигинации, скрытый инкубационный период, заразность в инкубационном периоде, не стойкий иммунитет.
Вопрос только когда накроет весь остальной мир..
Посмотрите на меры безопасности в Китае и на пароход где 3500 человек заражают друг друга, уже заразились 450 чел. Выйти с него можно только на носилках..
Как будет выглядеть карантин в Киеве я не представляю... Кого, как и чем будут лечить? Запишитесьна приём к врачу, очередь сейчас 2 недели.. Ходили за справочкой , знаем! Или вы думаете что ЗЁ и КО вам больницу за 2 недели построят?
Каждый пусть себе сам ответит...
Додано: Вів 18 лют, 2020 02:25
straponesa, во-первых какая это по счету "суперзара"? До этого был свиной грипп, птичий, эбола (и это только то что я сходу вспомнил). Во-вторых скоро весна и эпидемия заглохнет сама по себе (больше солнечного света, теплее погода, меньше влажность). В-третьих - т.к. всё равно ничего сделать нельзя (ну разве что уехать в глухую тайгу подальше от людей, но там свои опасности), то нечего и панику поднимать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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