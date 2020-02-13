RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук: Уряд прораховує
вплив коронавірусу на...

Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:44

Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів уже почав прораховувати, яким чином пандемія коронавірусу може вплинути на вітчизняну економіку.

Дивися повний текст Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93530
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:45

думаю, нам всем звезда... хотелось бы пережить эту жесть, но в чудеса не верю... просто интересно как будет выглядеть мир после - как Fallout или как Mad Max ))
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 03.02.13
Подякував: 303 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:20

  Tamagoch написав:думаю, нам всем звезда... хотелось бы пережить эту жесть, но в чудеса не верю... просто интересно как будет выглядеть мир после - как Fallout или как Mad Max ))

лишь бы не как в "Противостоянии" Стивена Кинга (если не читали - рекомендую). 8)
А если серьезно, то в мире уже случались эпидемии гриппа со смертностью и покруче (кстати не так и давно - в начале 20 века), но ничего - человечество выжило.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2862
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8163 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:01

Вы готовы вернуться на 30-40 лет назад?
Если погибнет 5% мирового населения, последствия будут - 7-10 лет в технологическом и экономическом развитии. (оттолкнитесь от того что в Украине инфраструктура изношена на 60-80%, посмотрите на дороги, теплосети и водопровод, газопровод, электросети, на ржавую арматуру в старых хрущевках) и представьте что на это забьют на 10 лет. Потому что будет не до Украины.
А если смертность будет выше?
Проблема китайского вируса не в том что он не излечим, нет достаточного количества аппаратуры для экстракорпоральной оксигинации, скрытый инкубационный период, заразность в инкубационном периоде, не стойкий иммунитет.
Вопрос только когда накроет весь остальной мир..
Посмотрите на меры безопасности в Китае и на пароход где 3500 человек заражают друг друга, уже заразились 450 чел. Выйти с него можно только на носилках..
Как будет выглядеть карантин в Киеве я не представляю... Кого, как и чем будут лечить? Запишитесьна приём к врачу, очередь сейчас 2 недели.. Ходили за справочкой , знаем! Или вы думаете что ЗЁ и КО вам больницу за 2 недели построят?
Каждый пусть себе сам ответит...
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 02:25

straponesa, во-первых какая это по счету "суперзара"? До этого был свиной грипп, птичий, эбола (и это только то что я сходу вспомнил). Во-вторых скоро весна и эпидемия заглохнет сама по себе (больше солнечного света, теплее погода, меньше влажность). В-третьих - т.к. всё равно ничего сделать нельзя (ну разве что уехать в глухую тайгу подальше от людей, но там свои опасности), то нечего и панику поднимать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2862
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8163 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китай знайшов ефективний спосіб лікування коронавірусу
R2 » П'ят 14 лют, 2020 11:01
3 269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 14:07
mapamapa
Вперше тарифи не ростуть, а зменшуються - Гончарук 1, 2
R2 » П'ят 14 лют, 2020 16:17
16 1003
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 12:32
zloy_ukr
Економіка Китаю відновлюється від наслідків коронавірусу
R2 » Чет 13 лют, 2020 14:41
2 199
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 15:39
sergnemo68

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.