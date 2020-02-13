У четвертому кварталі 2019 року економіка уповільнилася через тенденції на зовнішніх ринках, теплу погоду та проблеми з логістикою.
Дивися повний текст Милованов розповів, чому наприкінці року економіка сповільнилась.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:19
Милованов розповів, чому наприкінці року економіка...
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Дивися повний текст Милованов розповів, чому наприкінці року економіка сповільнилась.
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:19
економіка сповільнилася через теплу погоду
Це для України щось новеньке
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