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Милованов розповів, чому
наприкінці року економіка...

Милованов розповів, чому наприкінці року економіка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:19

Милованов розповів, чому наприкінці року економіка...

Пропонуємо до обговорення:
У четвертому кварталі 2019 року економіка уповільнилася через тенденції на зовнішніх ринках, теплу погоду та проблеми з логістикою.

Дивися повний текст Милованов розповів, чому наприкінці року економіка сповільнилась.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:19

економіка сповільнилася через теплу погоду
Це для України щось новеньке
pogorelets
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