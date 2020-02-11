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Зеленський обговорив з директором МВФ майбутні законопроекти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський в Мюнхені обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою законопроекти, спрямовані на побудову системи верховенства права та економічне зростання.
Дивися повний текст Зеленський обговорив з директором МВФ майбутні законопроекти
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:23
Як це виглядало насправді, так може повернемо Коломойському банк і ви дасте кредит який ми йому передамо як компенсацію.
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