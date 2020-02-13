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У Центробанку Китаю будуть знезаражувати гроші для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це представники банку заявили на прес-конференції, передає Quartz.
Дивися повний текст У Центробанку Китаю будуть знезаражувати гроші для боротьби з коронавірусом
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:23
Ультрафиолет разве его берет?
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