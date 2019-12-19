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У monobank вже 1,9 млн клієнтів,
причому останні 100...

У monobank вже 1,9 млн клієнтів, причому останні 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:26

У monobank вже 1,9 млн клієнтів, причому останні 100...

Пропонуємо до обговорення:
monobank продовжує демонструвати завидні темпи зростання і минулого тижня було пройдено черговий значимий рубіж - 1 900 000 клієнтів. Результат здається ще більш вражаючим на тлі 100 тис. клієнтів, які були у проекту рівно два роки тому.

Дивися повний текст У monobank вже 1,9 млн клієнтів, причому останні 100 тис. додалися менше ніж за місяць.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:26

Это когда Приват начал сдавать своих клиентов налоговикам. Сейчас всех фоповцев трясут за использование обычных карт.
p_a_l
 
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