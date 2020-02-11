RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Милованов показав, як "проїли"
українську економіку за...

Милованов показав, як "проїли" українську економіку за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:27

Милованов показав, як "проїли" українську економіку за...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що українська економіка потребує мільярдних інвестицій, яких не було з 90-х років, для підвищення технологічності виробництва і зниження рівня зношеності основних фондів.

Дивися повний текст Милованов показав, як \"проїли\" українську економіку за 30 років (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93515
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:27

Потребує і потребувала, але хто ж злодіям дасть.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 397
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:36

и, что немаловажно, "нужно просто перестать воровать"...
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 03.02.13
Подякував: 303 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:54

  Tamagoch написав:и, что немаловажно, "нужно просто перестать воровать"...

Этот вопрос не рассматривается.
ВАМ
 
Повідомлень: 185
З нами з: 24.10.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:59

За 30 лет всех начальников в шахты на 30 лет с конфискацией!!!!! ПОГОЛОВНО!!!
mapamapa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 06.08.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:03

mapamapa а вот и сталиннисты реформаторы подтянулись, расстрелы устраивать тоже надо?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 237
З нами з: 08.04.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:20

Як не крути, чи то продуктивність, чи то інвестиції, чи то модернізація основних засобів – нам потрібні величезні інвестиції”, – підкреслює Милованов.

Дело за малым - ПРИВЛЕЧЬ ИХ.
Волгарь
 
Повідомлень: 7555
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Милованов розповів, чому наприкінці року економіка...
R2 » Пон 17 лют, 2020 13:19
1 19
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 13:19
pogorelets
Милованов розповів як збільшити кількість робочих місць...
R2 » Нед 16 лют, 2020 10:56
6 472
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 16:05
Конрад Карлович
Зупинка експорту "світла" з України підірве економіку -...
R2 » Вів 11 лют, 2020 20:15
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 20:15
yil56

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.