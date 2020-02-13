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Скільки Україні приніс
експорт ІТ-послуг

Скільки Україні приніс експорт ІТ-послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:27

Скільки Україні приніс експорт ІТ-послуг

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані наводяться у звіті Держстату.

Дивися повний текст Скільки Україні приніс експорт ІТ-послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:28

импорт из Великобритании? как же.... Британские Виргинские острова - вот в это можно поверить... какой-то орган этим уже занимается? вряд ли...
Tamagoch
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