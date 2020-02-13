Такі дані наводяться у звіті Держстату.
Дивися повний текст Скільки Україні приніс експорт ІТ-послуг.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:27
Скільки Україні приніс експорт ІТ-послуг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки Україні приніс експорт ІТ-послуг.
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:28
импорт из Великобритании? как же.... Британские Виргинские острова - вот в это можно поверить... какой-то орган этим уже занимается? вряд ли...
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