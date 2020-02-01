У грудні для переважної більшості споживачів знижено ціну в платіжках за опалення і газ.
Дивися повний текст Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і поточний рік (інфографіка).
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:45
Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і поточний рік (інфографіка).
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:44
Реально пока не видно уменьшения платежек. И это при теплом январе. А вот субсидия, похоже, будет уменьшена из-за введения отдельного платежа за доставку газа. Если я правильно понимаю, то плата за доставку газа будет и в летние месяцы. Таким образом, зимой пик платежей будет снижен, а субсидия соответственно уменьшится приблизительно на сумму платежа за доставку газа, умноженную на 0.8-0.85. По-видимому, для этого все и затевалось. Благодаря стараниям правительства, субсидию за последний год снизили в 2-2.5 раза, а кому-то и совсем отменили.
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