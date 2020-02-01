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Показали різницю в платіжках
за тепло за минулий і...

Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:45

Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні для переважної більшості споживачів знижено ціну в платіжках за опалення і газ.

Дивися повний текст Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і поточний рік (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:45

По Киеву +100% от декабрьских сумм.
Было 1000 стало 2000
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:44

Реально пока не видно уменьшения платежек. И это при теплом январе. А вот субсидия, похоже, будет уменьшена из-за введения отдельного платежа за доставку газа. Если я правильно понимаю, то плата за доставку газа будет и в летние месяцы. Таким образом, зимой пик платежей будет снижен, а субсидия соответственно уменьшится приблизительно на сумму платежа за доставку газа, умноженную на 0.8-0.85. По-видимому, для этого все и затевалось. Благодаря стараниям правительства, субсидию за последний год снизили в 2-2.5 раза, а кому-то и совсем отменили.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:26

І це при тому, що не враховуючи теплої зими, ціни на газ, що імпортує Україна, в грудні 2019го, проти грудня 2018 впали на 54%!!!
Де гроші???
Cris
 
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