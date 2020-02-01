У грудні для переважної більшості споживачів знижено ціну в платіжках за опалення і газ.
Дивися повний текст Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і поточний рік (інфографіка).
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:45
Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і поточний рік (інфографіка).
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:44
Реально пока не видно уменьшения платежек. И это при теплом январе. А вот субсидия, похоже, будет уменьшена из-за введения отдельного платежа за доставку газа. Если я правильно понимаю, то плата за доставку газа будет и в летние месяцы. Таким образом, зимой пик платежей будет снижен, а субсидия соответственно уменьшится приблизительно на сумму платежа за доставку газа, умноженную на 0.8-0.85. По-видимому, для этого все и затевалось. Благодаря стараниям правительства, субсидию за последний год снизили в 2-2.5 раза, а кому-то и совсем отменили.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:26
І це при тому, що не враховуючи теплої зими, ціни на газ, що імпортує Україна, в грудні 2019го, проти грудня 2018 впали на 54%!!!
Де гроші???
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:57
странно как-то...
У нас в этом сезоне квадратный метр дороже. Где они берут СВОЮ статистику?
И это при том, что не было морозов и газ на рынках дешевле.
Вот просто интересно - кто из форумчан подтвердит снижение стоимости отопления за метр в этом сезоне?
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:05
о каком снижении можно говорить если цена на Гкал не изменилась?... сколько можно врать?
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:15
В статье, в таблице приводится, что разница в платежках по Херсонской области на 46,4% ниже в январе 2020 по сравнению с январем 2019.
А теперь сравниваем погоду в Херсоне в январе 2019 и 2020:
2019 - день +1°C, ночь -1°C
2020 - день +4°C, ночь 0°C
И еще.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46535 ... zamedlilas
Странно было бы, если б не было разницы в платежках.
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