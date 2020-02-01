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Показали різницю в платіжках
за тепло за минулий і...

Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:45

Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні для переважної більшості споживачів знижено ціну в платіжках за опалення і газ.

Дивися повний текст Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і поточний рік (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:45

По Киеву +100% от декабрьских сумм.
Было 1000 стало 2000
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:44

Реально пока не видно уменьшения платежек. И это при теплом январе. А вот субсидия, похоже, будет уменьшена из-за введения отдельного платежа за доставку газа. Если я правильно понимаю, то плата за доставку газа будет и в летние месяцы. Таким образом, зимой пик платежей будет снижен, а субсидия соответственно уменьшится приблизительно на сумму платежа за доставку газа, умноженную на 0.8-0.85. По-видимому, для этого все и затевалось. Благодаря стараниям правительства, субсидию за последний год снизили в 2-2.5 раза, а кому-то и совсем отменили.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:26

І це при тому, що не враховуючи теплої зими, ціни на газ, що імпортує Україна, в грудні 2019го, проти грудня 2018 впали на 54%!!!
Де гроші???
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:57

странно как-то...
У нас в этом сезоне квадратный метр дороже. Где они берут СВОЮ статистику?
И это при том, что не было морозов и газ на рынках дешевле.

Вот просто интересно - кто из форумчан подтвердит снижение стоимости отопления за метр в этом сезоне?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:05

о каком снижении можно говорить если цена на Гкал не изменилась?... сколько можно врать?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:15

В статье, в таблице приводится, что разница в платежках по Херсонской области на 46,4% ниже в январе 2020 по сравнению с январем 2019.

А теперь сравниваем погоду в Херсоне в январе 2019 и 2020:
2019 - день +1°C, ночь -1°C
https://world-weather.ru/pogoda/ukraine ... uary-2019/
2020 - день +4°C, ночь 0°C
https://world-weather.ru/pogoda/ukraine ... uary-2020/

И еще.
25 января
Синоптики сделали оптимистичный прогноз погода для Херсонской области до конца января 2020 года, который обещает 9-11 градусов тепла днем и 0-3 градуса тепла ночью. Ночные заморозки отступят уже через пару дней, но на смену солнечной погоде придет пасмурный туман, облачность и проливные дожди.

Жители Херсона и области радуются «бабьему лету» среди зимы и с удовольствием демонстрируют в социальных сетях фотографии с распустившимися в январе розами, подснежниками, мальвой, хризантемами и плодовыми деревьями.

Как ранее сообщал сайт 0552 В Новый 2020 год херсонцы любовались хризантемами на набережной и собирали в лесу грибы.

https://www.0552.ua/news/2642068/anomal ... odsnezniki

В четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденции на внешних рынках, теплой погоды и проблем с логистикой.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, передает Правительственный портал.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46535 ... zamedlilas

Странно было бы, если б не было разницы в платежках.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:53

Re: Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...

По Херсонской области брешуть и глазом не моргнут.
Вот Херсонская ТЭЦ:
Тариф за фактично надані послуги: 39.8104 грн./м2
Нараховано за січень 2020 року: 2070.93 грн.
В январе 2019 было что-то в районе 1800 гривен.
Зато есть вот такое:
Зняття за грудень 2019р по Постанові №1082: 60.94 грн.
При этом, отказаться от услуг ТЭЦ отдельно взятой квартире нельзя, хотя мне их услуги не нужны в такой-то + на улице.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:10

у меня:
январь 2019 - 174 куб.м = 1491 грн
январь 2020 - 196 куб.м = 1152 грн + 114 грн за транспортировку = 1266 грн
снижение на 15 %. странно другое - при более теплой погоде расход газа стал больше, что говорит о падении качества газа. черниговская обл.
зы. напомните мне - на сколько упала цена на газ в Европе?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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