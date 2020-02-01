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Показали різницю в платіжках
за тепло за минулий і...

Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:37

Врут. Повышение НКРЕ : http://webcache.googleusercontent.com/s ... irefox-b-d
Тарифы увеличили. В г.Ровно, где тариф за тепло и так был одним из самых больших в Украине (1795 грн/Гкал) , еще с 14.01.2020г. увеличили до 1890 грн/Гкал. А мер г.Ровно Хомко после повышения тарифа решил продлить аренду комунального имущества теплосетей с 30.01.2020г. еще на 10 лет.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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