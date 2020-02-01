Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Врут. Повышение НКРЕ : http://webcache.googleusercontent.com/s ... irefox-b-d Тарифы увеличили. В г.Ровно, где тариф за тепло и так был одним из самых больших в Украине (1795 грн/Гкал) , еще с 14.01.2020г. увеличили до 1890 грн/Гкал. А мер г.Ровно Хомко после повышения тарифа решил продлить аренду комунального имущества теплосетей с 30.01.2020г. еще на 10 лет.