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Показали різницю в платіжках
за тепло за минулий і...

Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:37

Врут. Повышение НКРЕ : http://webcache.googleusercontent.com/s ... irefox-b-d
Тарифы увеличили. В г.Ровно, где тариф за тепло и так был одним из самых больших в Украине (1795 грн/Гкал) , еще с 14.01.2020г. увеличили до 1890 грн/Гкал. А мер г.Ровно Хомко после повышения тарифа решил продлить аренду комунального имущества теплосетей с 30.01.2020г. еще на 10 лет.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:45

Re: Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...

  RomanTik написав:странно другое - при более теплой погоде расход газа стал больше, что говорит о падении качества газа. черниговская обл.
Воздух могут подмешивать конечно :wink:
Еще от модели котла зависит. У некоторых макс КПД только при 90+% мощности. А если такой котел работает "на фитиле" то перерасход гарантирован.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:56

В Дарницком районе Киева НИЧЕГО не уменьшили, за январь тупо повторили сумму,копейка в копейку, как за декабрь! Фактически пошла абонплата и показатели счетчика домового - по боку! Может будет перерасчет в феврале, пока только громкие слова о каком-то уменьшении платежей за тепло. Обслуживает ТОВ "Еврореконструкция".
galex_184
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:20

  galex_184 написав:В Дарницком районе Киева НИЧЕГО не уменьшили, за январь тупо повторили сумму,копейка в копейку, как за декабрь! Фактически пошла абонплата и показатели счетчика домового - по боку! Может будет перерасчет в феврале, пока только громкие слова о каком-то уменьшении платежей за тепло. Обслуживает ТОВ "Еврореконструкция".

Считайте, что Вам круто повезло.

Потому как в Днепровском районе цифры в разы выше стали. У меня было 850 в декабре, а стало 1350. У мамы в соседнем доме - 440 в декабре, и 1090 - в январе.

О чем они нам тут рассказывают?

мне страшно представить, сколько бы они нам выкатили, если б газ стоил как при Тимошенчихе, а на улице был мороз -20
ALexxxS
 
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