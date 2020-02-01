Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...
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Врут. Повышение НКРЕ : http://webcache.googleusercontent.com/s ... irefox-b-d Тарифы увеличили. В г.Ровно, где тариф за тепло и так был одним из самых больших в Украине (1795 грн/Гкал) , еще с 14.01.2020г. увеличили до 1890 грн/Гкал. А мер г.Ровно Хомко после повышения тарифа решил продлить аренду комунального имущества теплосетей с 30.01.2020г. еще на 10 лет.
В Дарницком районе Киева НИЧЕГО не уменьшили, за январь тупо повторили сумму,копейка в копейку, как за декабрь! Фактически пошла абонплата и показатели счетчика домового - по боку! Может будет перерасчет в феврале, пока только громкие слова о каком-то уменьшении платежей за тепло. Обслуживает ТОВ "Еврореконструкция".
galex_184 написав:В Дарницком районе Киева НИЧЕГО не уменьшили, за январь тупо повторили сумму,копейка в копейку, как за декабрь! Фактически пошла абонплата и показатели счетчика домового - по боку! Может будет перерасчет в феврале, пока только громкие слова о каком-то уменьшении платежей за тепло. Обслуживает ТОВ "Еврореконструкция".
Считайте, что Вам круто повезло.
Потому как в Днепровском районе цифры в разы выше стали. У меня было 850 в декабре, а стало 1350. У мамы в соседнем доме - 440 в декабре, и 1090 - в январе.
О чем они нам тут рассказывают?
мне страшно представить, сколько бы они нам выкатили, если б газ стоил как при Тимошенчихе, а на улице был мороз -20