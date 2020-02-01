Показали різницю в платіжках за тепло за минулий і...

Додано: Сер 19 лют, 2020 10:25

все сделано специально настолько запутанно что бы ничего не было понятно . Пробовал разобраться с платежкой .... ничего не понятно написан бред .

Если коротко то учитывая такой теплый январь я все равно получил 1800 грн за 52 м2 ...

это с учетом всех скидок и домового счетчика тепла ... это больше или так же как за Декабрь 2019 что и показано на слайдах \ картинка а по факту написано противополжное -что заплатите меньше .... И зачем-то притянут за уши январь 2019 который был значительно холодней . Текст не совпадает с картинкой - бред .



Можно было бы конечно спускаться каждый месяц и самолично сверять цифры но лень же ж , на то и расчет . Даже если на...ют ( а судя по всему таки да ) то альтернатив монополии нету :(

Отключаться можно только целым подъездом и то не всегда и не всюду ... и в каждом подъезде есть те кто финансово не сможет поставить инд отопление , да и кап ремонт с прокладкой новых труб тоже еще то удовольствие ... вот и пользуются сволочи ...