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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:56
Эко товары
Всем привет. Я вплотную занялась открытием своего бизнеса. Решила открыть кофейню насколько прибыльно будет, мое дело я не знаю, но попробовать стоит. Сейчас в поисках хорошего поставщика бумажной продукции таких как: бумажные стаканчики разных объемов, крышки для них, полчки деревянные ну и, в общем, всех остальных аксессуаров, если можно так сказать. Хочу, спросить может, кто сталкивался с сайтом или знает, где можно заказать подскажите, рассмотрю варианты.
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