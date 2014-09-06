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Эко товары

Эко товары
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:56

Эко товары

Всем привет. Я вплотную занялась открытием своего бизнеса. Решила открыть кофейню насколько прибыльно будет, мое дело я не знаю, но попробовать стоит. Сейчас в поисках хорошего поставщика бумажной продукции таких как: бумажные стаканчики разных объемов, крышки для них, полчки деревянные ну и, в общем, всех остальных аксессуаров, если можно так сказать. Хочу, спросить может, кто сталкивался с сайтом или знает, где можно заказать подскажите, рассмотрю варианты.
Alison
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